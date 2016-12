“Techno-Links” promueve competitividad de pequeños productores

Gilda Charlotte Sánchez Padilla



Este 29 y 30 de octubre, se presentarán 10 modelos de negocios que desarrollarán grandes empresas u organizaciones agrícolas en Nicaragua, para transferir tecnologías a los agricultores de pequeña escala, con la finalidad de mejorarles las condiciones de vida y el nivel de competitividad.



Estos proyectos tecnológicos reciben el co-financiamiento y la asesoría del Programa Tecnología Agrícola Competitiva “Techno-Links” de la alianza entre la Asociación Menonita para el Desarrollo Económico (MEDA), el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).



Al respecto, Jessica Villanueva, coordinadora de Techno-Links, informó que los organismos de cooperación financian el 50% de los planes de negocio y el otro 50% es asumido por las empresas. Los proyectos se basan en la implementación de tecnologías para elevar la competitividad, la productividad y la calidad, así como reducir el costo del producto agrícola, además de articular a los productores a mercados de exportación.



“En total, Techno-Links está invirtiendo más de US$ 950 mil para que los agricultores incrementen su productividad al menos en 25% a través de estos negocios rentables, sostenibles en el tiempo, amigables con el medioambiente y cuya mayoría aplica una estrategia de género”, señaló.



En Nicaragua, ocho empresas, una asociación de productores y una organización sin fines de lucro han apostado por desarrollar estos proyectos tecnológicos en diversos procesos agrícolas, entre los cuales destacan el uso de energía solar y biodigestores, la aplicación de agrobiotecnología y el riego por goteo.



Villanueva aseguró que los negocios financiados garantizan la rentabilidad del producto agrícola, y la capacidad de pago de la tecnología con el incremento de la misma producción.



Finalmente, resaltó que Techno-Links busca implementar tecnologías que permitan una “diferenciación” en el mercado (productos de pequeños productores más competitivos) y no tanto “estandarización” de soluciones



RECRUADO: Empresas que ejecutarán los negocios tecnológicos en Nicaragua



* Central American Commodities Trading S.A –Transferencia tecnológica a pequeños productores de Chía al mercado de exportación. www.cac-trading.com

* Chiles de Nicaragua, S.A. – Acceso a la tecnología de riego por goteo a pequeños productores de Chile tipo Tabasco. www.chilesdenicaragua.com

* Cooperativa Apícola de Servicios Múltiples “La dulce Miel” R.L. – Equipamiento y entrenamiento agroindustrial para producir propóleos para exportación. www.coopladulcemiel.com

* Ideal Tecnologías – Micro riego de baja presión para pequeñas productoras de hortalizas. www.ideorg.org

* Ingemann Nicaragua S.A – Incremento de la productividad apícola mediante el recambio de abejas reinas. http://ingemann.com.ni

* Mercon Origen/ Cisa Exportadora – Tecnología integral y financiamiento para mejora del rendimiento por hectárea de café. www.cisaexp.com

* Servicios Profesionales Múltiples, S.A, (Dávila & Asociados, S.A.) – Aumento de la productividad de plantaciones de café orgánico certificado y de mediante la provisión de insumos orgánicos certificados.

* Burke Agro - Nueva tecnología de secado de frutas con uso de energía solar y biodigestores. http://burkeagro.com

* Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería Rivas (EIAG) - Micropropagación in vitro como una agrobiotecnología apropiada para mejorar la eficiencia productiva del plátano. http://www.eiag.edu.ni

