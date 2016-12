Negocios inclusivos buscan incrementar en 70% los ingresos de las mujeres agricultoras

Gilda Charlotte Sánchez Padilla



Al ser Nicaragua uno de los países con mayor índice de desigualdad de género en Latinoamérica(1), el Programa Tecnología Agrícola Competitiva “Techno-Links” desarrolla 10 negocios inclusivos con importantes empresas y organizaciones quebeneficiarán a 400 mujeres rurales, a través de las asesorías, financiamiento y la transferencia de tecnologías para mejorar la producción de sus cultivos y su calidad de vida.



Entre los negocios que desatacan por fomentar la inclusión de género, están los realizados por IDEal Tecnologías y Cooperativa Apícola de Servicios Múltiples Dulce Miel que entre sus 570 productores rurales beneficiados, se consideran a 200 mujeres.



Acceso a tecnología



La primera empresa trabajará con 300 agricultores de pequeña escala de Rivas y Jinotega, de los cuales 100 son mujeres que cultivarán hortalizas en parcelas donde se implementa la tecnología del riego bajo presión que es más eficaz y administra el agua de manera eficiente, lo que asegura que los productores pueden cultivar todo el año.



Nadja Kraenzlin, gerente general de IDEal Tecnologías en Nicaragua, informó que los participantes del programa son agricultores de café u otros rubros que quieren diversificar sus parcelas. “A la mayoría se les otorga un crédito para que puedan adquirir los equipos de riego y lo pagan cuando inician la primera cosecha. Al usar esta tecnología, ellos aumentarán su productividad en un 60%”, aseguró.



Con la implementación del micro riego en los sembríos de hortalizas, una persona que no sembraba nada, puede incrementar - según Kraenzlin- sus ingresos en una parcela de 500m2 hasta US0 después de la primera cosecha.



Indicó que las productoras líderes tendrán la oportunidad de vender los equipos de riego bajo presión de IDEal Tecnologías al exhibir las ventajas que obtuvieron con el micro riego en sus parcelas. “Ganarán un porcentaje por cada equipo vendido”, añadió.



Asesorías agroindustriales



Por su parte, la Cooperativa Apícola de Servicios Múltiples Dulce Miel capacitará a 170 agricultores hombres y 100 productoras mujeres de Mateare, Belén, Boaco, León y Masaya en prácticas apícolas, manufactura y entrenamiento agroindustrial, con el fin de obtener una producción orgánica de la miel.



“La mejora de los sistemas de apicultura y la producción de propóleos y polen por parte de los productores rurales, permitirá ofrecer una miel libre de contaminantes y certificar a los apicultores en producción orgánica y mercado justo”, aseguró Aurora Zeas, representante de la cooperativa.



Zeas aseguró que en el primer año, la productividad de las apicultoras mejorará en un 35% e incrementarán sus ingresos anuales de US a US$ 106.



------------------------

