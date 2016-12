Una publicación de la Fundación

Internacional para el Desafío Económico Global - FIDEG 28 de febrero de 2013 - Managua, Nicaragua BCIE comprometido con agenda de desarrollo en Nicaragua

Gilda Charlotte Sánchez Padilla



• En los últimos cinco años el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha realizado desembolsos para la República de Nicaragua por un monto de US$ 622.9 millones.





Managua, Nicaragua, 28 de febrero del 2013 .- Para impulsar el crecimiento en la región, en estas cinco décadas el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha promovido proyectos que respaldan el desarrollo económico regional y procuran el mejoramiento de la calidad de vida de los centroamericanos.



De cara al mundo globalizado, el BCIE ha financiado proyectos estratégicos en Nicaragua. De acuerdo con el informe de labores del Banco acerca del 2012 el BCIE financió por US$102.9 millones el Proyecto Reemplazo y Equipamiento del Hospital “Carlos Roberto Huembes”, operación que además de apoyar al sector salud, combina los servicios del hospital con la formación de estudiantes, internos y residentes, así como la investigación, en el marco de la aplicación de los convenios suscritos con diferentes universidades, que imparten la carrera de medicina y carreras afines a la salud.



Otra iniciativa del BCIE en Nicaragua ha sido la aprobación por US$56.6 millones para el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Saneamiento, que consiste en un conjunto de acciones destinadas a mejorar y ampliar los servicios de agua y alcantarillado en las zonas del Pacífico y el centro de Nicaragua.



En el eje de infraestructura productiva, se aprobaron a Nicaragua US$45.0 millones para cofinanciar el V Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras, plan que consiste en la realización de obras de estructura de pavimento, y además construcción de drenajes, que permitirán el tránsito rápido de los vehículos a través de los 86.8 kilómetros de longitud que tienen los siete tramos del proyecto que componen esta red.



El BCIE también aprobó US$38.6 millones para la Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo de Carretera Empalme Nejapa-Empalme Puerto Sandino, con el fin de rehabilitar y mejorar 50.6 kilómetros de carretera. Esta iniciativa elevará el dinamismo económico existente, atacando frontalmente su alto índice de pobreza y beneficiando a miles de pobladores de las comunidades localizadas en la zona de influencia del proyecto.



En cuanto a la distribución de las aprobaciones de préstamos por sector económico, destaca en Nicaragua la inversión del BCIE en el sector de Servicios Sociales y de Salud por US$102.9 millones, en el sector de Infraestructura US$83.6 millones y en el sector de suministro de electricidad, gas y agua por US$56.6 millones.



El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, también se refirió al apoyo al sector agropecuario de Nicaragua, que representa el 20% del PIB y genera a su vez el 45% del empleo nacional. La inversión del BCIE se ha centrado en este campo en el fomento a la actividad agropecuaria sostenible ante el problema de la seguridad alimentaria, en el fortalecimiento a los sistemas de inocuidad, así como a la transferencia de tecnologías hacia los productores y el fomento a la producción agroecológica.



Así lo mencionó el Presidente Rischbieth durante las sesiones del Directorio del BCIE que se efectuaron en la ciudad de Managua.



Fortaleciendo proyectos de energía renovable e infraestructura social



En 2012, los desembolsos de la cartera de Nicaragua totalizaron US$127.6 millones, cifra que representa el 8.9% de los recursos canalizados durante el año. En cuanto a los recursos desembolsados, el Banco canalizó principalmente su apoyo a proyectos del sector de suministro de electricidad, gas y agua, en particular para el Proyecto Hidroeléctrico Pantasma y al Proyecto de la Central Hidroeléctrica Larreynaga.

Asimismo, desembolsó recursos por US$23.1 millones para el sector de hoteles y restaurantes, dirigidos principalmente al desarrollo del Complejo Turístico Guacalito de la Isla.



A través de la red de Instituciones Financieras Intermediadas (IFI), tanto del sector público como del privado, se apoyó a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con financiamiento por US$22.0 millones.



El proyecto de Sustitución del Hospital Militar “Dávila Bolaños”, del sector de Servicios Sociales y de Salud, se vio beneficiado con desembolsos de recursos financieros por US$18.9 millones.



Complementariamente, el Banco desembolsó US$3.9 millones en recursos no reembolsables provenientes del Fondo Especial de Transformación Social de Centroamérica (FETS), para apoyar la ejecución de la construcción de la Central Hidroeléctrica Larreynaga y el Proyecto de Sustitución del Hospital Militar “Dávila Bolaños”.





BCIE beneficia a miles de nicaragüenses



Con las operaciones aprobadas durante 2012 para Nicaragua, el BCIE prevé un impacto significativo en el desarrollo en beneficio de los nicaragüenses:





• Fortalecimiento de 4,701 empleos promedio anuales, fijos y temporales.

• Beneficios directos e indirectos para 109,952 usuarios diarios de la red vial y 252,158 pacientes de hospitales.

• US$ 579 miles en promedio anual de ingresos para el Estado nicaragüense por concepto de pagos tributarios.

• US$ 4.6 millones en promedio anual de ingresos a la economía de Nicaragua.

• 138.4 kilómetros de carretera.

• 435 camas de hospital.

• 6,838 conexiones domiciliarias de agua potable. • En los últimos cinco años el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha realizado desembolsos para la República de Nicaragua por un monto de US$ 622.9 millones..- Para impulsar el crecimiento en la región, en estas cinco décadas el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha promovido proyectos que respaldan el desarrollo económico regional y procuran el mejoramiento de la calidad de vida de los centroamericanos.De cara al mundo globalizado, el BCIE ha financiado proyectos estratégicos en Nicaragua. De acuerdo con el informe de labores del Banco acerca del 2012 el BCIE financió por US$102.9 millones el Proyecto Reemplazo y Equipamiento del Hospital “Carlos Roberto Huembes”, operación que además de apoyar al sector salud, combina los servicios del hospital con la formación de estudiantes, internos y residentes, así como la investigación, en el marco de la aplicación de los convenios suscritos con diferentes universidades, que imparten la carrera de medicina y carreras afines a la salud.Otra iniciativa del BCIE en Nicaragua ha sido la aprobación por US$56.6 millones para el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Saneamiento, que consiste en un conjunto de acciones destinadas a mejorar y ampliar los servicios de agua y alcantarillado en las zonas del Pacífico y el centro de Nicaragua.En el eje de infraestructura productiva, se aprobaron a Nicaragua US$45.0 millones para cofinanciar el V Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras, plan que consiste en la realización de obras de estructura de pavimento, y además construcción de drenajes, que permitirán el tránsito rápido de los vehículos a través de los 86.8 kilómetros de longitud que tienen los siete tramos del proyecto que componen esta red.El BCIE también aprobó US$38.6 millones para la Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo de Carretera Empalme Nejapa-Empalme Puerto Sandino, con el fin de rehabilitar y mejorar 50.6 kilómetros de carretera. Esta iniciativa elevará el dinamismo económico existente, atacando frontalmente su alto índice de pobreza y beneficiando a miles de pobladores de las comunidades localizadas en la zona de influencia del proyecto.En cuanto a la distribución de las aprobaciones de préstamos por sector económico, destaca en Nicaragua la inversión del BCIE en el sector de Servicios Sociales y de Salud por US$102.9 millones, en el sector de Infraestructura US$83.6 millones y en el sector de suministro de electricidad, gas y agua por US$56.6 millones.El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, también se refirió al apoyo al sector agropecuario de Nicaragua, que representa el 20% del PIB y genera a su vez el 45% del empleo nacional. La inversión del BCIE se ha centrado en este campo en el fomento a la actividad agropecuaria sostenible ante el problema de la seguridad alimentaria, en el fortalecimiento a los sistemas de inocuidad, así como a la transferencia de tecnologías hacia los productores y el fomento a la producción agroecológica.Así lo mencionó el Presidente Rischbieth durante las sesiones del Directorio del BCIE que se efectuaron en la ciudad de Managua.En 2012, los desembolsos de la cartera de Nicaragua totalizaron US$127.6 millones, cifra que representa el 8.9% de los recursos canalizados durante el año. En cuanto a los recursos desembolsados, el Banco canalizó principalmente su apoyo a proyectos del sector de suministro de electricidad, gas y agua, en particular para el Proyecto Hidroeléctrico Pantasma y al Proyecto de la Central Hidroeléctrica Larreynaga.Asimismo, desembolsó recursos por US$23.1 millones para el sector de hoteles y restaurantes, dirigidos principalmente al desarrollo del Complejo Turístico Guacalito de la Isla.A través de la red de Instituciones Financieras Intermediadas (IFI), tanto del sector público como del privado, se apoyó a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con financiamiento por US$22.0 millones.El proyecto de Sustitución del Hospital Militar “Dávila Bolaños”, del sector de Servicios Sociales y de Salud, se vio beneficiado con desembolsos de recursos financieros por US$18.9 millones.Complementariamente, el Banco desembolsó US$3.9 millones en recursos no reembolsables provenientes del Fondo Especial de Transformación Social de Centroamérica (FETS), para apoyar la ejecución de la construcción de la Central Hidroeléctrica Larreynaga y el Proyecto de Sustitución del Hospital Militar “Dávila Bolaños”.Con las operaciones aprobadas durante 2012 para Nicaragua, el BCIE prevé un impacto significativo en el desarrollo en beneficio de los nicaragüenses:• Fortalecimiento de 4,701 empleos promedio anuales, fijos y temporales.• Beneficios directos e indirectos para 109,952 usuarios diarios de la red vial y 252,158 pacientes de hospitales.• US$ 579 miles en promedio anual de ingresos para el Estado nicaragüense por concepto de pagos tributarios.• US$ 4.6 millones en promedio anual de ingresos a la economía de Nicaragua.• 138.4 kilómetros de carretera.• 435 camas de hospital.• 6,838 conexiones domiciliarias de agua potable.





Comentarios

Comentar Nombre: * Email: * Comentarios: * Verificación: *



Comentar











Blogs | El Observador ( ver más Ante la cotidiana realidad de ser pobres

Gilda Charlotte Sánchez Padilla Viendo la bola de cristal: Leyendo el futuro de la recesión

William Saborío* Doble Motivo para Celebrar!!!

Juan Ignacio Martínez ¿Centellas de luz al final del túnel?

Alejandro Martínez Cuenca, PhD



Lo más escrito



Lo más leido Lo más comentado Lo más enviado